Corpo boiando em saco é encontrado no Terminal Náutico, no Comércio

Um corpo de um homem foi achado boiando dentro de um saco na manhã deste sábado (9), no mar na região do Terminal Náutico, no Comércio.



Equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local depois da denúncia de que havia um corpo boiando no mar na região da Avenida França. No local, os PMs constataram o fato e isolaram a área, acionando o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção.



O corpo estava com as mãos amarradas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.