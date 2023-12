Corpo carbonizado é encontrado por policiais militares em Simões Filho

Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã dessa sexta-feira (22), no bairro de Mapele, em Simões Filho. Em razão do processo de carbonização, o corpo do homem está sem identificação formal.



Segundo a PM, policiais militares da 22ª CIPM foram acionados para averiguar informação de um corpo carbonizado, na estrada de Cotegipe, bairro de Mapele, em Simões Filho. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e a realização da perícia.