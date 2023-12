Corpo com marca de tiros é encontrado em passarela da Bonocô

Um corpo com marca de tiros foi encontrado em uma passarela na Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida popularmente como Bonocô, em Salvador.



Segundo informações da Polícia Civil, o corpo é de um homem, que não teve a identidade revelada. Ele foi achado por policial da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na noite desta segunda-feira (25).



Não há informações sobre autoria e motivação do crime, que ficará sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).