REGIÃO METROPOLITANA

Corpo com marcas de tiros é encontrado dentro de carro em Simões Filho

Caso ocorreu na manhã deste domingo (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:30

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

O corpo de um homem, ainda sem identificação formal, foi localizado dentro de um carro, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 22ª Companhia Independente foram acionados via Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender à ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, e o local foi isolado.