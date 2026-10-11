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Corpo com marcas de tiros é encontrado dentro de carro em Simões Filho

Caso ocorreu na manhã deste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:30

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

O corpo de um homem, ainda sem identificação formal, foi localizado dentro de um carro, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 22ª Companhia Independente foram acionados via Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender à ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, e o local foi isolado.

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A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Simões Filho

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