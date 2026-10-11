Corpo com marcas de tiros é encontrado dentro de carro em Simões Filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:30
O corpo de um homem, ainda sem identificação formal, foi localizado dentro de um carro, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste domingo (11).
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 22ª Companhia Independente foram acionados via Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender à ocorrência.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, e o local foi isolado.
A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga a autoria e a motivação do crime.