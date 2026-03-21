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Corpo da adolescente Thamiris será enterrado neste sábado (21)

Menina de 14 anos foi encontrada morta em Cassange

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Millena Marques

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:36

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

O corpo da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, será enterrado neste sábado (21), no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, bairro de Salvador. O sepultamento está marcado para as 14h30.

Alguns ônibus sairão de diversos pontos da cidade para levar amigos e familiares ao cemitério. A partir das 13h, os conhecidos poderão pegar o transporte no Jardim das Margaridas (Prédios Portelinhas), na entrada do Jardim das Margaridas, na entrada da Lindóia, no Largo do Caranguejo e em Itapuã (Feirinha - posto de gasolina).

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o corpo encontrado em uma área de mata no bairro de Cassange, em Salvador, é o da adolescente Thamiris. A jovem havia desaparecido em 12 de março, após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas. Na quinta-feira (19), mesmo dia em que o corpo foi localizado, um suspeito foi preso pelo crime.

Tribunal do crime

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra a mulher. O homem preso na quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, vizinho da família da jovem no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é primo de Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, que está preso desde 20 de fevereiro.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente como forma de vingança.

"No dia 20 de fevereiro, Davi e Rodrigo estavam juntos, andando de moto. Eles estavam atrás de um terceiro indivíduo que suspeitavam estar tendo um caso com a mulher de Davi [que está preso] para matá-lo. Quando chegaram à casa, os policiais estavam lá. Davi foi preso e Rodrigo, que estava armado, conseguiu fugir", detalhou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

A mando de Davi, que está preso, Rodrigo teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.

Tags:

Crime Adolescente Thamiris dos Santos Pereira

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