Corpo da adolescente Thamiris será enterrado neste sábado (21)

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Millena Marques
Maysa Polcri
Publicado em 21 de março de 2026 às 08:36
O corpo da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, será enterrado neste sábado (21), no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, bairro de Salvador. O sepultamento está marcado para as 14h30.
Alguns ônibus sairão de diversos pontos da cidade para levar amigos e familiares ao cemitério. A partir das 13h, os conhecidos poderão pegar o transporte no Jardim das Margaridas (Prédios Portelinhas), na entrada do Jardim das Margaridas, na entrada da Lindóia, no Largo do Caranguejo e em Itapuã (Feirinha - posto de gasolina).
Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o corpo encontrado em uma área de mata no bairro de Cassange, em Salvador, é o da adolescente Thamiris. A jovem havia desaparecido em 12 de março, após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas. Na quinta-feira (19), mesmo dia em que o corpo foi localizado, um suspeito foi preso pelo crime.
A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra a mulher. O homem preso na quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, vizinho da família da jovem no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é primo de Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, que está preso desde 20 de fevereiro.
Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso
Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente como forma de vingança.
"No dia 20 de fevereiro, Davi e Rodrigo estavam juntos, andando de moto. Eles estavam atrás de um terceiro indivíduo que suspeitavam estar tendo um caso com a mulher de Davi [que está preso] para matá-lo. Quando chegaram à casa, os policiais estavam lá. Davi foi preso e Rodrigo, que estava armado, conseguiu fugir", detalhou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).
A mando de Davi, que está preso, Rodrigo teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.