Corpo de adolescente que desapareceu na praia de Busca Vida é achado

O corpo do adolescente que desapareceu no mar da praia de Busca Vida, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, foi encontrado nesta terça-feira (4).



Micael Santos Barreto sumiu no domingo (2), quando aproveitava a praia com familiares. Desde então, o Corpo de Bombeiros fazia buscas na região.



O tio de Micael, Arlindo Neto, contou à TV Bahia que viu o sobrinho ser arrastado por uma onda e chegou a puxar o garoto uma vez, mas outra onda veio e o garoto foi levado.