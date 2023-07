Corpo de ajudante de pedreiro encontrado morto em Canabrava foi decapitado, diz irmã

Éric morava em uma localidade conhecida como Baixa Fria. Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo do ajudante de pedreiro Éric Costa dos Santos, encontrado morto em um matagal no bairro de Canabrava, em Salvador, foi localizado sem os braços e a cabeça na manhã de quinta-feira (6), de acordo com a irmã, Érica dos Santos. O jovem de 26 anos estava desaparecido desde segunda-feira (3), quando saiu em busca de madeira para terminar a construção de um galinheiro.

De acordo com Érica, antes de desaparecer, o irmão estava há três dias trancado em casa porque sofria de depressão. Neste período, a mãe do jovem levava, todos os dias, as refeições para Éric, o que não aconteceu no dia do desaparecimento.

No domingo, a mãe de Éric ligou para esposa do filho e soube que ele não estava em casa. Ainda conforme Érica, ela e a mãe foram até a residência do jovem na manhã de terça-feira (4) e não o encontraram. Durante uma ronda na vizinhança, as duas souberam, pela sogra de Éric, que ele havia entrado no matagal com uma bicicleta.

Depois disso, a mãe entrou no matagal em busca do filho, mas só encontrou uma bicicleta. Em seguida, os moradores iniciaram as buscas na mata e encontraram poças de sangue. No mesmo dia, agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) entraram na região junto com populares, mas só localizaram chaves, sapato e uma camisa manchada com sangue, segundo Érica.

Na quinta-feira, o corpo foi localizado em frente à mata, que faz ligação entre Canabrava e o fundo do Hospital São Rafael. A irmã acredita que criminosos envolvidos com a facção que domina o território onde ele estava em busca de madeira são responsáveis pela morte de Éric.

"Éric era um pai de família normal. Não gostava de festa, bar, rua. Saía 6h da manhã, ia para o trabalho, passava em minha casa sempre às 19h, entregava o pão, e ia para casa tomar banho. Depois, entregava o pão na casa da esposa e voltava para dormir na própria residência."

O ajudante de pedreiro morava em uma localidade conhecida como Baixa Fria, próximo ao Hospital São Rafael. Ele deixa esposa e duas filhas, a mais velha com 8 anos e uma recém-nascida, de seis meses.

Liberação do corpo

Érica solicitou o atestado de óbito ainda na quinta, mas não conseguiu porque, como o corpo foi decapitado, ele não foi submetido ao reconhecimento cadavérico. A irmã do ajudante também informou que o Instituto Médico Legal (IML) identificará a vítima através do pedaço da medula do osso dele após os pais realizarem uma coleta de sangue.

Ainda conforme a irmã, os pais de Éric realizaram a coleta nesta sexta-feira. A instituição deu um prazo de até 10 dias para o resultado do exame. "Esse prazo é para ver se o crânio aparece", disse Érica.

Polícia

De acordo com a Polícia Militar, os agentes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar um corpo na Rua Flor de Mandacaru, em Canabrava, na última quinta-feira. No local, os policiais constataram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a perícia.

A Polícia Civil informou que a autoria e motivação serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).