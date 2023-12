Corpo de Bombeiros atua no combate aos incêndios florestais em Mundo Novo

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está atuando no combate ao incêndio florestal no município de Mundo Novo, nesta terça-feira (5), com 39 bombeiros militares e o apoio de oito pick-ups, um caminhão auto bomba tanque salvamento (ABTS) e dois aviões Air Tractors do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).



Os bombeiros estão conseguindo chegar até os focos para que o combate seja realizado de forma direta. Ao mesmo tempo, as aeronaves realizam o lançamento de água nos locais indicados pelos militares em terra. As ações no município estão sendo acompanhadas pelo comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini.