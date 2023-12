Corpo de homem é encontrado com perfurações em via pública da Cidade Baixa

O corpo de um homem sem identificação formal foi localizado na Rua Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, na manhã desta quinta-feira (28). O cadáver estava com perfurações provocadas por faca.



Ao chegar no local, a Polícia Militar constatou o fato, isolou o local e acionou o DPT para a remoção do corpo e a realização da perícia.



O DPT fez a remoção para o IML e a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.