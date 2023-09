Corpo de homem é encontrado na praia da Pituba

Um corpo foi encontrado por pescadores na manhã deste sábado (9), na praia da Pituba, na orla de Salvador. O homem não identificado tinha uma lesão no braço.



Segundo a Polícia Civil, possivelmente a lesão foi causada por atrito do corpo com pedras da praia. Não havia sinal de violência, mas só uma perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderá confirmar a causa da morte.



O caso foi registrado na 16ª Delegacia (Pituba), que expediu as guias de perícia e remoção do corpo.