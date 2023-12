Homem é retirado de carro e morto a tiros na Caixa d'Água

Um homem foi retirado de um carro e depois assassinado a tiros na manhã deste sábado (09), no bairro de Caixa d'Água. O corpo estava na Rua Madureira de Pinho, próximo ao Renault Kwid, dirigido pela vítima. O veículo também apresentava marcas de tiro.



De acordo com a Polícia Civil, agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local. Ainda não motivação do crime e nem pista dos assassinos.