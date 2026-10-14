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Corpo de jovem desaparecida após acidente com jet ski é encontrado no Rio São Francisco

Kemilly Xavier da Silva estava desaparecida desde segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:28

Resgate ocorreu nesta quarta-feira (14)
Resgate ocorreu nesta quarta-feira (14) Crédito: Corpo de Bombeiros

O corpo de uma jovem de 23 anos, identificada como Kemilly Xavier da Silva, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14), no Rio São Francisco, em um trecho de Ibotirama, no Oeste da Bahia. A mulher estava desaparecida desde segunda-feira (12), após um acidente com um jet ski.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do 20º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), com sede em Bom Jesus da Lapa, e mergulhadores do 17º BBM, em Barreiras, recuperaram o corpo da jovem.

O corpo foi localizado por um pescador na altura da comunidade de Barro Alto.

Após ser retirado da água, o corpo ficou sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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A operação contou com embarcações, drones e equipes da Marinha do Brasil, da Defesa Civil do município, além de pescadores e voluntários. As buscas foram iniciadas na manhã de terça-feira (13).

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Tags:

jet ski

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