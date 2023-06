Corpo de jovem é encontrado boiando em represa no interior da Bahia

Águia Resgate localiza corpo de Tiago Silva Ribeiro. Crédito: Divulgação/@projetoaguia1

O corpo do jovem Tiago Silva Ribeiro, 20 anos, foi encontrado em represa no município de Conceição do Coité, no nordeste baiano. A vítima foi localizada pelos socorristas voluntários da Águia Resgate, na tarde de sábado (17).



O corpo foi encontrado boiando em uma represa próxima à BA-409, em Conceição do Coité. Os socorristas foram acionados por um senhor que passava pela localidade e avistou o rapaz.

Vítima estava brincando de bola com alguns amigos na tarde da última quinta-feira (15) quando foi visto pela última vez. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo os voluntários, o irmão de Tiago esteve no local e reconheceu o corpo. De acordo com ele, o irmão estava brincando de bola com alguns amigos na tarde da última quinta-feira (15) quando foi visto pela última vez.

O Águia e Resgate de Conceição do Coité e uma equipe do Anjos Jacuipense de Riachão do Jacuípe retiraram o corpo e acionaram a polícia.