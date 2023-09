Corpo de jovem que desapareceu na praia de Piatã é encontrado

O corpo de Patrício de Sousa dos Santos, de 22 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4), no Rio Jaguaribe, na região de Piatã. O rapaz estava desaparecido desde o último sábado, quando foi até a praia tomar banho de mar com primos e outros amigos.



O ajudante de pedreiro morava no bairro Jardim Nova Esperança e saiu com os primos até a Orla de Salvador para aproveitar o dia na praia. Segundo os familiares, ele não sabia nadar.