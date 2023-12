Corpo de mulher é encontrado no Farol da Barra

Polícia investiga morte. Crédito: Gil Santos

O corpo de uma mulher foi encontrado no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). Ainda não há identificação da vitima.



A Polícia Militar informou que uma viatura esteve no local e acionou a Polícia Civil para realização da perícia.



Em nota, a Polícia Civil disse que investiga o caso e que o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para realizar os primeiros trabalhos investigativos.

A autoria e motivação estão sendo apuradas, e a investigação ficará a cargo da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Além deste caso, policiais da 11ª CIPM receberam nesta manhã a informação de que havia uma mulher ferida na Avenida Oceânica, na Barra. Foi acionado o Samu, que socorreu a vítima para uma unidade hospitalar.

Morte na Barra

Em julho, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um isopor na praia do Porto da Barra, em Salvador. O isopor estava abandonado entre o Forte de Santa Maria e o Farol da Barra, na calçada de pedestres, perto de um quiosque de água de coco. O homem suspeito de envolvimento no caso foi preso no dia 31 do mesmo mês, em Salvador.

A vítima foi identificada como Uziel Silva da Hora, de 39 anos. Ele tinha passagens por furto, roubo e receptação, e era morador do Calabar.

Uziel foi flagrado andando de bicicleta no bairro antes do crime acontecer por câmeras de segurança, de acordo com a titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), a delegada Zaira Pimentel.

"Apuramos que a vítima, moradora do Calabar, foi morta dentro de uma residência na Barra e o corpo foi colocado na lixeira, no Porto”, diz a titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), delegada Zaira Pimentel.

O corpo foi descartado entre o Forte de Santa Maria e o Farol da Barra, na calçada de pedestres, perto de um quiosque de água de coco, com sinais de violência e marcas de disparos de arma de fogo.