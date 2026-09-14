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Corpo de pintor é encontrado sem cabeça e dedos no Recôncavo da Bahia

Vítima foi identificada como José Jorge de Almeida Silva

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:42

José Jorge de Almeida Silva
José Jorge de Almeida Silva Crédito: Arquivo pessoal

O corpo de um pintor de 66 anos, identificado como José Jorge de Almeida Silva, foi localizado no bairro Caixa d'Água, em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, no último domingo (13).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 20ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a informação de que o corpo de uma pessoa havia sido encontrado sem vida no interior de um imóvel, na Rua da Subestação, no distrito de Bonfim.

Segundo sites locais, o corpo do pintor foi encontrado sem a cabeça e os dedos.

José Jorge era conhecido como "Modelo" e "Tio". Ele trabalhava como pintor de automóveis e morava em uma casa improvisada nas proximidades da linha férrea, onde o corpo foi localizado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Amaro).

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