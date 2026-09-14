POLÍCIA

Corpo de pintor é encontrado sem cabeça e dedos no Recôncavo da Bahia

Vítima foi identificada como José Jorge de Almeida Silva

Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:42

José Jorge de Almeida Silva Crédito: Arquivo pessoal

O corpo de um pintor de 66 anos, identificado como José Jorge de Almeida Silva, foi localizado no bairro Caixa d'Água, em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, no último domingo (13).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 20ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a informação de que o corpo de uma pessoa havia sido encontrado sem vida no interior de um imóvel, na Rua da Subestação, no distrito de Bonfim.

Segundo sites locais, o corpo do pintor foi encontrado sem a cabeça e os dedos.

José Jorge era conhecido como "Modelo" e "Tio". Ele trabalhava como pintor de automóveis e morava em uma casa improvisada nas proximidades da linha férrea, onde o corpo foi localizado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14