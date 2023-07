Corpo de rifeiro encontrado em Simões Filho é enterrado nesta sexta (21)

WL foi encontrado morto em Simões FIlho. Crédito: Reprodução

O corpo do rifeiro Willy Cleiton Silva Lopes, de 20 anos, conhecido com WL Rifas, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (21), no Cemitério Municipal de Plataforma. O jovem foi encontrado morto pelos familiares na última terça-feira (18), após três dias desaparecido.



O sepultamento aconteceu às 13h30, com a presença de muitos amigos e familiares. Segundo o tio da vítima, Fabiano Ribeiro, todos estão inconformados com as circunstâncias da morte. A mãe do jovem está desolada. "Só Deus para confortar o coração dela, porque ela está sobrevivendo a base de remédio", contou Fabiano.

Foi ele mesmo que encontrou o corpo do sobrinho, que estava em uma área de mangue no bairro Cia Sul, em Simões Filho. O jovem desapareceu no domingo (16). Testemunhas relataram que policiais militares teriam atirado contra Willy e mais um grupo de amigos no mesmo bairro, quando eles faziam manobras em motos.

Sem respostas

Ainda segundo Fabiano, os familiares ainda estão aguardando respostas sobre a causa da morte. Segundo informações que ele recebeu do Departamento de Polícia Técnica (DPT) o resultado do laudo pericial só deve sair entre 30 e 60 dias. Eles também tentaram buscar respostas com a Polícia Militar (PM-Ba), mas não tiveram sucesso.

"Queremos que ouçam os policiais militares que estiveram no local no dia da morte de Willy, para que eles contem o que aconteceu. Na delegacia, me disseram que não houve nenhuma ocorrência naquela área. Por que a polícia estava atirando lá, então?", indagou o tio da vítima.