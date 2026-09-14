REGIÃO METROPOLITANA

Corpo de trabalhador é encontrado em rio de Lauro de Freitas

Militares encontraram o cadáver na manhã desta segunda-feira (14)

Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:23

Rio Joanes, em Lauro de Freitas Crédito: Reprodução/Tripadvisor

O corpo de um homem de 34 anos, identificado como Fernando Matos Braga, foi localizado no Rio Joanes, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Militares encontraram o cadáver na manhã desta segunda-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 52ª Companhia Independente foram acionados para verificar uma ocorrência de localização de corpo no bairro de Portão.

No local, os militares confirmaram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo.