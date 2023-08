Corpo decapitado é encontrado na Ribeira

Um corpo decapitado foi encontrado na Rua Porto dos Tainheiros, no bairro da Ribeira, na manhã desta quarta-feira (9).



O local foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realizar a perícia e remoção do corpo, de acordo com informações da Polícia Civil.



A autoria e motivação serão investigadas pela Civil, que informou que apenas os laudos do DPT irão confirmar de quem se trata o cadáver.