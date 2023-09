Corpo é encontrado amarrado e com marcas de tiros em Cassange

O corpo de um homem, identificado como Rogério Dias da Silva, foi encontrado com as mãos amarradas e com marcas de tiros no bairro de Cassange, em Salvador. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (12).



De acordo com a Polícia Militar, a 49ª CIPM foi acionada por volta das 7h50 com a informação de um corpo encontrado na Rua José Alves Teixeira. A área foi isolada e a Polícia Técnica foi acionada.



A autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).