O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de tiro na Rua Bahia, no bairro de Tancredo Neves, neste domingo (3). A vítima não foi identificada.



A morte está sendo investigada pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Segundo a Polícia Civil, a autoria e a motivação estão sendo apuradas e guias periciais foram expedidas.