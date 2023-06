Corpo retirado de velório para perícia é devolvido à família

O corpo de Marcus Vinicius da Silva Leal, de 22 anos, retirado do velório pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), após o hospital ter liberado o corpo para sepultamento sem antes encaminhá-lo para a perícia, na quarta-feira (28), foi periciado e devolvido à família.



Segundo o DPT, a perícia e a devolução do corpo foram feitas no mesmo dia que o velório foi interrompido. De acordo com Antônio, padrasto de Marcus Vinicius, o hospital entregou o corpo na casa da família da vítima na madrugada de quarta (28). “Informaram [a morte] a irmã dele às 23h30 e quando deu 1h da madrugada entregaram o corpo na casa sem fazer autópsia", lamentou Antônio.