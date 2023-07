Corpos de pai e filho mortos em Barra do Jacuípe são enterrados: 'Está doendo muito'

Pai e filho foram sepultados no Cemitério Campo Santo. Crédito: Gil Santos

Os corpos de Wellington Rocha dos Santos, 46 anos, e do filho dele, Luis Henrique Santana dos Santos, 23 anos, foram sepultados na manhã desta segunda-feira (31), no Cemitério do Campo Santo, em Salvador. Os dois foram assassinados por homens armados quando voltavam de um passeio de jet ski em Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, Região Metropolitana. Outra pessoa morreu e mais duas ficaram feridas, e o caso está sendo investigado pela polícia.

Luis Henrique era filho único. Familiares e amigos ficaram emocionados durante o velório na capela 8. Muitos compareceram vestindo a camisa do Esporte Clube Bahia, time do qual pai e filho eram torcedores. Houve orações e aplausos antes da saída dos caixões, e o cortejo teve momentos de silêncio e cânticos religiosos até o local do sepultamento. O empresário Francisco Neto, 41 anos, é amigo próximo da família e contou que Wellington, conhecido como Jones, era uma pessoa bem-humorada. Eles ainda estão tentando entender o que aconteceu.

"Recebi a notícia no domingo pela manhã. É uma tragédia muito grande, foi uma perda lastimável. Jones [Wellington] e o filho eram pessoas queridas. Eu tinha um laço de amizade muito forte com Jones, era uma pessoa que visitava minha casa e que estava sempre com a gente. Era um cara que tinha uma alma maravilhosa. O pai dele está derrotado, um senhor tendo que enterrar o filho e a gente sabe que a lei da vida não é essa", disse.

Outra amiga da família, Mara Nunes, reclamou da escalada da violência e cobrou ações mais enérgicas das autoridades.

"Está doendo muito ver pai e filho nessa situação. Para quem conheceu a alegria desse homem isso dói muito. Eu soube pela televisão e fiquei abalada. O que está acontecendo nessa terra? Toda semana é um caso novo, todo dia é isso. Estamos sofrendo. Nesse caso, a família ficou acabada. A esposa dele [Wellington] perdeu o marido e o filho. Isso dói demais. A gente precisa de um basta nessa situação", disse.

Relembre o caso

Três pessoas da mesma família, entre elas pai e filho, foram mortas e outras duas ficaram feridas durante um ataque a banhistas neste sábado (29), na praia de Barra de Jacuípe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Civil, o grupo voltava de um passeio de jet ski quando foi surpreendido pelos atiradores, que chegaram em duas motocicletas. Morreram no atentado: Wellington Rocha dos Santos, 46 anos, Luis Henrique Santana dos Santos, de 23 anos, e o músico Marcus Vinicius Pereira Santos de Jesus, de 19 anos.

Wellington e Luis são pai e filho, de acordo com a Polícia Civil. Segundo informações preliminares, Marcus Vinícius era primo de uma das vítimas. Não há identificação das duas pessoas feridas no atentado, que foram resgatadas para unidades de saúde da região de Camaçari.