Corregedoria geral do TJ-BA realiza 1° casamento homoafetivo em complexo penal da Bahia

Casamento coletivo no conjunto penal de Itabuna. Crédito: Divulgação

A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) realizou o primeiro casamento homoafetivo em um complexo penal da Bahia. Neuma Cristina e Juliete Reis estavam entre os oito casais do Conjunto Penal de Itabuna que disseram o "sim" na última sexta-feira (14).



Elas duas são o primeiro casal homoafetivo oficializado no âmbito do projeto da Corregedoria do TJ dentro das prisões. “Estou muito emocionada, é um momento único. Me sinto uma mulher amada e feliz”, dissse Juliete.

A cerimônia coletiva teve flores, bolo, convidados e bênção do padre Tone e do pastor Tadeu. A Corregedoria do TJ-BA promove a ação em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Bahia (Seap).

“Nosso objetivo é oferecer fé para essas pessoas. Queremos que saibam que existem motivos para buscarem escolhas melhores e que alguém os espera fora daqui”, diz o desembargador JOsé Edivaldo Rocha Rotondano, corregedor-geral do TJ-BA. “Além disso, esse casamento homoafetivo é uma demonstração pura e simples de que todos são iguais perante a lei, que não existem divisões”

O secretário de administração penitenciária, José Antônio Maia, também esteve na cerimônia.

Fábrica