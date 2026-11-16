Tecnologia

CORREIO participa de oficina sobre Inteligência Artificial

A oficina 'Codesinfo: da ideia ao protótipo com IA no jornalismo' foi promovida pelo Projor no REC’n’Play 2026

D Da Redação

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:19

CORREIO participa de oficina do Projor sobre inteligência artificial no Recife Crédito: Divulgação

O jornal CORREIO participou, na sexta-feira (13), da oficina 'Codesinfo: da ideia ao protótipo com IA no jornalismo', promovida pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) no REC’n’Play 2026, evento de tecnologia e inovação, realizado no Bairro do Recife.

Ao longo da aula prática, os jornalistas experimentaram técnicas de vibecoding para transformar desafios do cotidiano das redações em soluções funcionais, como agentes personalizados, ferramentas de monitoramento e assistentes para apoiar a apuração jornalística.

A proposta foi explorar as possibilidades da IA aplicada ao jornalismo e desenvolver protótipos que possam ser incorporados às rotinas de produção de notícias.

A atividade foi conduzida por Francisco Belda, diretor de Operações do Projor e professor de Jornalismo da Unesp; Pedro Burgos, consultor de IA, fundador da Co.Inteligência e professor do Insper; e Maria Luiza Borges, jornalista com mestrado em Comunicação e Tecnologia e atuação na mediatech Gridmidia.