Cortejo leva celebração para as ruas do Centro Histórico

Kenu Alves dança desde os oito anos. Crédito: Paula Froes

Tambores, dança e muita alegria: na tarde desta terça-feira, 22, data em que é celebrado o Dia do Folclore, quem passava pelas ruas do Centro Histórico de Salvador presenciou um espetáculo. Foi o Cortejo Artístico Sob o Sol da Liberdade, promovido com o objetivo de celebrar a cultura popular e o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.



O cortejo contou com performances de danças e ritmos afro-brasileiros. Sob o Sol da Liberdade partiu da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), no Pelourinho, às 15h, e teve a participação de 19 alas, entre as quais estavam a Banda Didá, os Filhos de Gandhy e o Ilê Aiyê.

Banda Didá foi uma das atrações presentes no cortejo. Crédito: Paula Froes

O desfile, que costumava acontecer todos os anos, não era realizado desde o início da pandemia. O tema foi inspirado numa exibição homônima, apresentada no palco principal do Teatro Castro Alves em 2022.

Um dos dançarinos que não esperavam a hora de voltar ao palco a céu aberto é Kenu Alves, de 21 anos, que dança desde os oito. O jovem diz ter se sentido liberto com o retorno do cortejo às ruas. “É importante estarmos na rua, representando e fazendo tudo que a gente já faz aqui dentro. Dizer para o mundo que a gente existe, que a gente está forte”, afirma.

Para Math Carvalho, supervisor técnico e operador de som da Fundação, a volta do cortejo foi motivo de lágrimas de alegria. “Eu me sinto em casa aqui, livre. Hoje, eu desaguei, me emocionei com todo o conjunto da obra, com as pessoas filmando, com as bailarinas. Ali estava o trabalho das crianças, dos professores, de todos que se dedicaram. Foi muito emocionante”, diz ele.

Com direito a banho de pipoca, coco seco e perfume, a apresentação atraía turistas e locais para a harmonia gerada pelos movimentos dos dançarinos, os toques dos tambores e o colorido de seus trajes. Desfilaram bailarinos de todas as idades, desde grupos com crianças abaixo de dez anos até adultos de turmas profissionais.

Entre os pequenos, estava Maria Alice, de oito anos, neta da pedagoga Kátia de Melo, de 63 anos. Kátia acompanhou a neta em sua segunda participação no Cortejo. “É muito importante, principalmente no dia de hoje, para que a gente possa reafirmar a potência da nossa cultura, que é uma cultura tão diversificada, que vem dos negros, dos indígenas, todos os povos que habitam e que habitaram o Brasil”, diz.

Sueli de Santana, conhecida no axé como Mãe Ominikan, e Cleonice Maria Conceição, também chamada de Ebomi Koalê, vieram de Candeias para prestigiar o cortejo. Foi a primeira vez das duas no evento. “Está tudo lindo. É tudo da Bahia, e o baiano é festa. É uma festa bonita para honrar a nossa cor. Nós, negros, somos resistentes, e somos mulheres de luta. Não desistimos nunca”, declarou Mãe Ominikan.

Ebomi Koalê e Mãe Ominikan vieram de Candeias para prestigiar o desfile. Crédito: Paula Froes

De acordo com Rose Bárbara, coordenadora do curso preparatório da Escola de Dança da Funceb, o cortejo atraiu mais de 500 pessoas, entre estudantes e convidados. Segundo Jacson do Espírito Santo, diretor do Centro de Formação em Artes da Escola de Dança da Fundação, o desfile só acontece a partir de um movimento coletivo.

“Nós [diretores] apenas nos colocamos como um ponto focal, de mediação. Nós temos a preocupação de que todas as pessoas ali, na sua diversidade, consigam se relacionar com conforto. Existe uma diversidade dentro desse processo, de corpos distintos, que a gente precisa respeitar”, afirma.

Filipe Maroto, de 27 anos, interpretou Xangô no Cortejo. O jovem, que mora em Lauro de Freitas e enfrenta longas viagens para ir às aulas de dança, já havia se apresentado como o orixá uma vez. “É gratificante estar nesse espaço. É um ato de resistência levar a cultura negra para a rua, é o que nos fortalece, o que faz com que a gente acorde todos os dias e enfrente o transtorno do transporte”, conta.