ATUALIZAÇÃO

Cratera provoca interdição total da BR-324 em Simões Filho; veja rota alternativa

Informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:16

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho Crédito: Reprodução/PRF

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou totalmente o trânsito no trecho da BR-324, em Simões Filho, onde uma cratera se abriu na altura do km 604, no sentido crescente da rodovia. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em comunicado publicado às 18h desta terça-feira (3).

Segundo a PRF, o tráfego foi desviado para a via lateral do trecho interditado. A rota alternativa contempla o trecho de Feira de Santana, pela BR-324, seguindo pela região de Candeias, com acesso à BA-522. Em seguida, percorre a BA-524 (Canal de Tráfego), na região de Camaçari, passando pela BA-535 (Via Parafuso) e pela BA-526 (Via Metropolitana), até chegar a Salvador.

PRF pede que motoristas utilizem a BR-324 apenas em casos de extrema necessidade

À tarde, a PRF orientou os motoristas a evitarem o uso da BR-324, na Bahia, exceto em situações de “extrema necessidade”. A cratera chegou a provocar um congestionamento de aproximadamente duas horas, com cerca de 20 quilômetros de extensão, em razão de uma interdição parcial da rodovia.

Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas 1 de 5

No comunicado, a PRF destacou problemas estruturais identificados na rodovia. A recomendação também é para que os condutores não trafeguem pelo acostamento, prática que pode agravar os congestionamentos e dificultar o acesso das equipes responsáveis pelos reparos.

Segundo a corporação, os veículos que utilizam o acostamento comprometem ainda a passagem de ambulâncias e de outros veículos de emergência, que podem ficar retidos no trânsito.

De acordo com a previsão do DNIT, a BR-324 deverá permanecer totalmente bloqueada durante quatro dias. Nesse período, a circulação será realizada exclusivamente pelo desvio.