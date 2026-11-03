Cratera provoca interdição total da BR-324 em Simões Filho; veja rota alternativa

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Millena Marques
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:16
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou totalmente o trânsito no trecho da BR-324, em Simões Filho, onde uma cratera se abriu na altura do km 604, no sentido crescente da rodovia. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em comunicado publicado às 18h desta terça-feira (3).
Segundo a PRF, o tráfego foi desviado para a via lateral do trecho interditado. A rota alternativa contempla o trecho de Feira de Santana, pela BR-324, seguindo pela região de Candeias, com acesso à BA-522. Em seguida, percorre a BA-524 (Canal de Tráfego), na região de Camaçari, passando pela BA-535 (Via Parafuso) e pela BA-526 (Via Metropolitana), até chegar a Salvador.
PRF pede que motoristas utilizem a BR-324 apenas em casos de extrema necessidade
À tarde, a PRF orientou os motoristas a evitarem o uso da BR-324, na Bahia, exceto em situações de “extrema necessidade”. A cratera chegou a provocar um congestionamento de aproximadamente duas horas, com cerca de 20 quilômetros de extensão, em razão de uma interdição parcial da rodovia.
Interdição parcial causa engarrafamento de duas horas
No comunicado, a PRF destacou problemas estruturais identificados na rodovia. A recomendação também é para que os condutores não trafeguem pelo acostamento, prática que pode agravar os congestionamentos e dificultar o acesso das equipes responsáveis pelos reparos.
Segundo a corporação, os veículos que utilizam o acostamento comprometem ainda a passagem de ambulâncias e de outros veículos de emergência, que podem ficar retidos no trânsito.
De acordo com a previsão do DNIT, a BR-324 deverá permanecer totalmente bloqueada durante quatro dias. Nesse período, a circulação será realizada exclusivamente pelo desvio.
A PRF reforçou que os motoristas devem evitar deslocamentos desnecessários pela rodovia e manter o acostamento livre para facilitar o trabalho das equipes e garantir a passagem de veículos de emergência.