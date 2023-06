Criadora de conteúdo digital acusa livraria em Salvador de racismo

A criadora de conteúdo digital baiana Lore Rufis acusou a livraria Leitura de racismo na quinta-feira (29). A jovem disse ter sido obrigada, por um segurança da loja, a abrir a bolsa que usava quando estava na unidade localizada no Salvador Shopping. Ela compartilhou um vídeo nas redes sociais em que é possível ouvir o funcionário justificando a abordagem: "É subjetividade; não é acusação de nada".



Segundo Lore Rufis, o homem alegou que ela e as pessoas com quem estava tinham sido notadas, por meio de câmeras de segurança, em um 'comportamento estranho' enquanto manuseavam uma mochila à venda no estabelecimento.