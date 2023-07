Criança de 10 anos é vítima de importunação sexual no Uruguai

Uma criança de 10 anos foi vítima de importunação sexual no bairro do Uruguai. O suspeito de ter cometido o crime é um policial aposentado.



Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 17ª CIPM foram acionados no início da tarde desta quinta-feira (27) em razão de uma ocorrência de agressão. Mas, ao chegarem ao local, os policiais constataram que o suspeito tinha importunado sexualmente uma menor.



Os policiais militares levaram os envolvidos à delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) investiga o caso, e que um Inquérito policial foi instaurado para investigar o autor.