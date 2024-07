ACIDENTE

Criança de 10 anos morre após moto pilotada pelo pai bater em carro na BA-411

Um acidente entre uma moto e um carro resultou na morte de uma criança de 10 anos na BA-411, próximo ao município de Candeal, no nordeste do estado. O menino estava na garupa da motocicleta pilotada pelo pai quando eles colidiram com outro veículo, na madrugada desta terça-feira (2).