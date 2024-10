PROCURADA

Criança de 11 anos que estava desaparecida é localizada no Farol da Barra

O menino foi o primeiro desaparecido a ser inserido no Projeto Amber Alert Brasil, que é um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com a empresa de tecnologia social Meta. O objetivo auxiliar na localização de crianças e adolescentes em situação de risco.

De acordo com a Polícia Civil, a tecnologia permite a realização de alertas, contendo informações de crianças ou adolescentes desaparecidos e em situação de risco iminente de lesão corporal grave ou morte, ocorridos no prazo máximo de 72 horas.

Os informes são repassados pelas redes sociais Facebook e Instagram, por meio do feed - publicações sugeridas - para as pessoas com perfis nessas plataformas digitais, em um raio aproximado de 160 km de distância do local onde foi vista pela última vez.