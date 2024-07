ACIDENTE

Criança de 12 anos morre atropelada por caminhão em Juazeiro

Marcos da Costa chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Uma criança de apenas 12 anos morreu nesta quinta-feira (17), após ser atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu no bairro João Paulo II, em Juazeiro, no norte do estado.