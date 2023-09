O pequeno João Lopes Faro Neres, de 3 anos, morreu após se afogar em um tanque de criação de peixes, no distrito de Cantagalo, em Alcobaça, no extremo sul da Bahia, na quinta-feira (7).



De acordo com a Polícia Civil, a criança chegou a ser levada pelo pai a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.



A Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas registrou o caso.