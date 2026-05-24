Criança de 6 anos morre após carreta tombar em rodovia na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de maio de 2026 às 16:39
Uma criança de 6 anos morreu após o tombamento de uma carreta na BR-242, na cidade baiana de Seabra, na Chapada Diamantina, na madrugada de sábado (23). O acidente ocorreu por volta das 2h30, no km 402 da rodovia.
De acordo com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, o acidente envolveu uma combinação de veículo de carga carregada com farelo de soja. Duas pessoas foram vítimas do acidente: uma sofreu ferimentos leves e a outra morreu no local.
A criança foi identificada pela Polícia Civil como Nicolas Dourado da Silva, de 6 anos. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Seabra, que expediu guias periciais e de remoção.
As circunstâncias do tombamento deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis pelo trânsito.