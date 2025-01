SENHOR DO BONFIM

Criança morre após caminhão despencar de ribanceira na Bahia

Pais do jovem também ficaram feridos

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) registrou a morte de uma criança, de 12 anos, após um acidente envolvendo um caminhão, no norte do estado, no município de Senhor do Bonfim.