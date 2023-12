Crianças da comunidade de São Lázaro cantam em coral de Natal

Camarote Salvador promove aulas de canto para apresentação do coral das crianças da comunidade de São Lázaro. Crédito: Divulgação

O Camarote Salvador levou a magia do Natal para os moradores de São Lázaro, na capital baiana. A Premium Entretenimento, empresa que organiza o espaço, preparou um coral natalino com as crianças da região. Os participantes fizeram aulas de canto organizadas pela produtora de eventos e depois se apresentaram, no último sábado (16), nas escadarias do Santuário de São Roque e São Lázaro. Além do coral, a ação também contou com a chegada do Papai Noel e a distribuição de presentes e lanches.

A cantata de Natal faz parte do compromisso social da companhia. O grupo foi formado por crianças que moram no local e integrantes do projeto Em Cantos de São Lázaro, liderado de forma independente por mães da comunidade.

“Ter a oportunidade de proporcionar para as crianças de São Lázaro aulas de canto para formação do coral e uma celebração do Natal é algo que nos enche de orgulho. Faz parte do nosso DNA oferecer entretenimento e memórias inesquecíveis, e esperamos que assim seja para as pessoas desta comunidade. Por isso, planejamos um lindo espetáculo”, ressalta Luciana Villa Boas, diretora-executiva da Premium Entretenimento.

A aproximação com a comunidade ao redor do local onde o Camarote Salvador é instalado anualmente tem sido muito importante para a empresa, explica a coordenadora de Sustentabilidade, Danielle Pires. “Tem sido uma construção conjunta, com representação de um grupo de mulheres e mães que atuavam sem nenhum apoio, do projeto Em Cantos de São Lázaro”.

A estrutura teve iluminação cênica da igreja e sonorização, elaborados especialmente para os moradores, que receberam pipoca e refrigerante para assistir à apresentação. O evento reuniu cerca de 100 pessoas no local.

“É com grande alegria que o Projeto Educacional Em Cantos de São Lázaro construiu mais uma parceria com o Camarote Salvador, para apresentar o coral natalino para as famílias da comunidade. Fruto da dedicação das crianças com a professora Mariana, integrante do coro Juvenil da Neojibá e musicista na UFBA, essa comemoração de Natal foi muito marcante para nós”, comenta Rosimar Santos, coordenadora do projeto.