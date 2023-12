Crianças e adolescentes assassinados são lembrados na Missa dos Santos Inocentes

Nesta quinta-feira (28), a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a Festa dos Santos Inocentes, em memória das crianças que foram assassinadas a pedido do rei Herodes quando procurava Jesus recém-nascido para o matar. Como acontece todos os anos, o Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidiu a Santa Missa, na Igreja Santíssima Trindade, em Água de Meninos. A celebração que marca esta data é organizada pela Ação Social Arquidiocesana (ASA), através da Pastoral do Menor (Pamen), e também recorda as crianças e os jovens que, atualmente, são vítimas de violência.

A Pastoral do Menor, responsável pela organização da Santa Missa no dia dos Santos Inocentes, desenvolve ações como o acompanhamento de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. Há, ainda, iniciativas que lutam pela vida das crianças que se encontram no ventre materno, como o Projeto Raquel, que tem como objetivo ajudar as famílias que sofreram com o aborto, seja ele espontâneo ou não.