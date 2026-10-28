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Crimes virtuais: MP-BA ensina como escapar das armadilhas de golpistas

Plataforma reúne dicas para evitar fraudes, preservar provas digitais e denunciar criminosos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:00

Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital
Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital Crédito: site MPBA

A cada quatro segundos, um brasileiro é vítima de golpe digital, segundo alerta feito pelo promotor de Justiça João Paulo Schoucair, do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Entre as fraudes mais comuns está a clonagem de WhatsApp, na qual criminosos conseguem assumir o controle de contas e passam a pedir dinheiro a amigos e familiares das vítimas. Para orientar a população sobre como identificar essas práticas, evitar prejuízos e denunciar crimes virtuais, o MP-BA lançou um portal com informações sobre segurança digital.

Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital

Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por site MPBA
Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por Sérgio Figueiredo
Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por Sérgio Figueiredo
Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por Sérgio Figueiredo
Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por Sérgio Figueiredo
Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por Sérgio Figueiredo
Tiago Correia criticou as falas de Jerônimo Rodrigues e Éden Valadares sobre ACM Neto por Divulgação
O deputado estadual Sandro Régis criticou a exploração "irresponsável" do episódio para fins políticos por Divulgação/ALBA
Sede Ministério Público da Bahia por Divulgação MPBA
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
Ministério Público por Arisson Marinho/CORREIO
Ministério Publico da Bahia por Divulgação
Fachada do Ministério Público da União por Célio Azevedo/Agência Senado
Ministério Público da Bahia por Reprodução/MP-BA
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Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por site MPBA

A plataforma, disponível em nucciber.mpba.mp.br, reúne explicações sobre diferentes modalidades de golpes, sinais de alerta e medidas que devem ser adotadas por quem foi vítima de criminosos. Desenvolvido pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nucciber), o portal foi apresentado durante um evento sobre investigação e provas digitais, realizado em Salvador, nesta segunda-feira (26). Segundo o coordenador do núcleo, promotor de Justiça João Paulo de Carvalho da Costa, a maior parte dos procedimentos em apuração envolve fraudes eletrônicas, estelionatos e crimes de ódio.

“É preciso um agir mais atento, sem negligenciar regras mínimas de cuidado, como a checagem dos fatos, a confirmação dos contatos e das informações recebidas”, afirmou. No caso do golpe de clonagem do WhatsApp, por exemplo, os criminosos tentam obter códigos de verificação enviados por SMS para acessar contas de terceiros. Entre as recomendações estão ativar a verificação em duas etapas e nunca compartilhar esses códigos. O promotor também alerta que os golpistas costumam utilizar técnicas de engenharia social para conquistar a confiança das vítimas.

Quem sofrer um golpe virtual deve preservar as provas, como mensagens, fotografias, capturas de tela e gravações, além de procurar rapidamente a polícia ou o Ministério Público. Segundo João Paulo Costa, o ideal é utilizar ferramentas específicas para preservar evidências digitais e, quando isso não for possível, conservar o aparelho e os registros relacionados ao crime.

As denúncias podem ser feitas pelo Disque 127 ou pelo endereço atendimento.mpba.mp.br/denuncia-geral. Além do portal voltado à população, o MP-BA lançou uma plataforma interna para auxiliar promotores e procuradores nas investigações de crimes cibernéticos. Durante o evento, especialistas também discutiram a preservação de provas digitais, o rastreamento de recursos provenientes de fraudes e os desafios para responsabilizar organizações criminosas que atuam na internet.

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