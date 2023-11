Criminoso que exibia fuzil no Calabar e era apontado como 'braço direito' de líder de facção é morto

"Braço direito" do líder de uma organização criminosa com atuação no bairro do Calabar, o traficante Leonardo Guedes Silva Santana, 29 anos, foi localizado na madrugada desta quarta-feira (22). O criminoso usava tornozeleira eletrônica, quando foi encontrado com armas e drogas no bairro de Vilas do Atlântico, município de Lauro de Freitas.



Conhecido também por ostentar fuzil e submetralhadora na comunidade do Calabar, o traficante foi avistado junto com um comparsa. Na tentativa de prisão, a dupla reagiu atirando, acabou atingida, foi socorrida, mas não resistiu. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, 140 pinos de cocaína, celulares, 20 euros e 540 reais.