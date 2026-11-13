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'Criminosos de guerra não são bem-vindos': Pousada de Itacaré se posiciona em meio a tensão na Bahia

A Ilha Verde afirmou que não recebe pessoas envolvidas em crimes de guerra

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:37

Itacaré
Itacaré Crédito: Reprodução

Uma pousada de Itacaré, no litoral sul da Bahia, publicou um posicionamento contra a presença de ex-militares israelenses envolvidos na guerra na Faixa de Gaza. Em comunicado divulgado na quinta-feira (13), a Ilha Verde afirmou que não recebe pessoas envolvidas em crimes de guerra ou que apoiem atos de violência.

“Criminosos de guerra não são bem-vindos aqui”, declarou o estabelecimento. Na publicação, a pousada também afirmou se posicionar contra “a violência, a opressão e os crimes de guerra” e disse que pessoas que pratiquem, incentivem ou justifiquem esse tipo de conduta não são aceitas no local.

Em outra manifestação, a Ilha Verde ressaltou que recebe hóspedes de todas as nacionalidades, religiões e origens. O estabelecimento, no entanto, reafirmou sua oposição ao que classificou como genocídio, crimes de guerra, violência e violações dos direitos humanos.

O posicionamento foi divulgado poucos dias depois de Itacaré se tornar palco de uma controvérsia envolvendo turistas israelenses e moradores da cidade. O episódio começou após a instalação de um mural artístico que trazia, entre outras mensagens, frases de apoio à causa palestina.

Uma das expressões presentes na obra, “Do rio ao mar”, provocou a reação de visitantes israelenses, que acusaram artistas locais de antissemitismo. O lema é utilizado em manifestações políticas em defesa de um Estado palestino que se estenda entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, território que também compreende Israel, atualmente governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Leia mais

Imagem - Conflito por mural pró-Palestina em casarão histórico revela novo episódio de tensão entre turistas israelenses e moradores de Itacaré

Conflito por mural pró-Palestina em casarão histórico revela novo episódio de tensão entre turistas israelenses e moradores de Itacaré

A disputa em torno da expressão também envolve reivindicações territoriais israelenses. O conceito de “Grande Israel” é utilizado por grupos israelenses que defendem a soberania judaica sobre toda a área situada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo.

Insatisfeitos com as mensagens exibidas no mural, um grupo de turistas de Israel tentou remover as pinturas e os cartazes. A situação gerou repercussão na cidade e antecedeu a manifestação pública da pousada.

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Itacaré

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