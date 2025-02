ÔNIBUS

Crise no transporte metropolitano: governo vai ter que contratar empresas de forma emergencial

Acordo firmado com o Ministério Público (MP) prevê que empresas contratadas operem por um ano

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) assinaram um acordo com o objetivo de garantir o funcionamento total do sistema de transporte metropolitano. Segundo o MP-BA, o documento prevê que a gestão deverá contratar empresas para operarem os ônibus de forma temporária por um ano. >

O acordo foi mencionado pelo governador Jerônimo Rodrigues em coletiva realizada na noite desta quinta-feira (20). No evento, foi anunciado que não haverá reajuste nas tarifas do metrô e do transporte metropolitano. Com a medida, a passagem do modal metroviário continua custando R$ 4,10. >