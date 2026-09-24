PÓS-GRADUAÇÃO

Cuidados paliativos: Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos

Aulas práticas serão em hospitais gerenciados pelas Obras Sociais Irmã Dulce

Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:00

Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos Crédito: Ascom Obras Sociais Irmã Dulce

Profissionais de dez áreas da saúde já podem se inscrever nos novos cursos de pós-graduação em Cuidados Paliativos da Faculdade Santa Dulce, em Salvador. As formações, oferecidas pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), têm aulas teóricas e prática supervisionada nos hospitais gerenciados pela instituição.

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São duas opções de formação. A Especialização em Cuidados Paliativos tem duração de 18 meses e aborda temas como manejo da dor, comunicação, ética, acolhimento de pacientes e familiares, aspectos psicológicos, gestão de serviços e políticas públicas. Outra opção é o Aperfeiçoamento Multiprofissional em Cuidados Paliativos, com duração de 12 meses. A formação é destinada a profissionais que desejam ampliar conhecimentos e qualificar a assistência oferecida a pessoas com doenças graves e ameaçadoras da vida, com foco em conforto, dignidade, autonomia e qualidade de vida para pacientes e familiares.