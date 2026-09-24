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Cuidados paliativos: Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos

Aulas práticas serão em hospitais gerenciados pelas Obras Sociais Irmã Dulce

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:00

Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos
Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos Crédito: Ascom Obras Sociais Irmã Dulce

Profissionais de dez áreas da saúde já podem se inscrever nos novos cursos de pós-graduação em Cuidados Paliativos da Faculdade Santa Dulce, em Salvador. As formações, oferecidas pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), têm aulas teóricas e prática supervisionada nos hospitais gerenciados pela instituição.

Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos

Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce
Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce
Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce
Irma Dulce por Arquivo
Irmã Dulce com o papa João Paulo II, quando ele visitou Salvador em 1980 por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce por Reprodução/Senado Federal
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Faculdade Santa Dulce abre inscrições para dois cursos por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce

São duas opções de formação. A Especialização em Cuidados Paliativos tem duração de 18 meses e aborda temas como manejo da dor, comunicação, ética, acolhimento de pacientes e familiares, aspectos psicológicos, gestão de serviços e políticas públicas. Outra opção é o Aperfeiçoamento Multiprofissional em Cuidados Paliativos, com duração de 12 meses. A formação é destinada a profissionais que desejam ampliar conhecimentos e qualificar a assistência oferecida a pessoas com doenças graves e ameaçadoras da vida, com foco em conforto, dignidade, autonomia e qualidade de vida para pacientes e familiares.

O investimento mensal é de R$ 950 para o Aperfeiçoamento Multiprofissional e de R$ 1.500 para a Especialização. As aulas serão realizadas uma vez por mês, às sextas-feiras, nos turnos vespertino e noturno, e aos sábados, nos períodos matutino e vespertino. Podem participar profissionais graduados em Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Biomedicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.faculdadesantadulce.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato.fsd@irmadulce.org.br ou pelo telefone (71) 3483-5391.

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