Curso de artes acontecerá toda sexta-feira na Pituba

Um curso de artes a céu aberto foi lançado pela artista plástica Suzana Rezende. O projeto Arte no Quintal é aberto para todas as idades e acontece no Coletivo Pessoa, espaço localizado na Alameda Gênova, na Pituba, em Salvador.



As aulas acontecerão nas sextas-feiras e terão inicial com o ritual de abertura no próximo dia 7 de julho.



"Esse curso não é terapia, mas pode ser. Ele não tem faixa etária determinada, mas acompanha cada um em seu momento. O aluno terá material disponível para experimentar, mas também pode trazer o seu. Praticamos arte ao ar livre, mas se chover tem abrigo. O mais importante aqui é o processo criativo para desenvolver as habilidades", divulgou a artista.