Curso de comunicação e direito promove diálogo entre a imprensa e o Poder Judiciário

O Curso "Comunicar Direito – Mídia e Justiça em busca do diálogo” ocorreu na manhã desta terça-feira (17), na sala 1 da sede da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp-TJBA). O evento, que teve como objetivo tratar a relação entre a comunicação e o direito, contou com a presença de magistrados e servidores do Poder Judiciário.