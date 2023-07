Curso gratuito oferece formação em tecnologia para jovens negras e indígenas em Salvador

PretaLab oferece ciclo de formação. Crédito: Divulgação

A PretaLab, plataforma que conecta mulheres negras interessadas no mercado de tecnologia, está inscrevendo para o ciclo de formação "O Poder do Futuro", que tem apoio da The Walt Disney Company Brasil.



O programa é voltado para jvoens negras e indívenas com interesses em tecnologia e inovação, permitindo um primeiro contato com comceitos, linguagens e ferramentas da área de programação.



O ciclo formativo ocorrerá de 22 de julho a 12 de agosto de 2023, no bairro Barris. As participantes aprenderão conteúdos introdutórios à área de TI, serão estimuladas no desenvolvimento de soft skills e carreira, com aulas ministradas por profissionais reconhecidas no mercado.

As vagas são limitadas. Podem se inscrever pessoas que se identificarem como mulheres negras e indígenas, com mais de 16 anos, ensino médio completo ou em curso e interesse por tecnologia. Cinquenta participantes serão selecionadas. Elas ainda vão receber vale transporte para deslocamento durante a formação.

“Quando a gente escolhe Salvador para a primeira edição presencial do Ciclo Formativo, transcende o fato da capital baiana ser a cidade com maior população negra brasileira, mas também por ser a cidade que mais tem mulheres da nossa rede fora do eixo Rio-São Paulo", diz Silvana Bahia, codiretora executiva do Olabi, organização social criadora da PretaLab.

Ela diz que há o interesse da Pretalab de estar presente em outras regiões e a Bahia é destaque na área de tecnologia. "Existe um interesse nosso em dialogar, fomentar ações da Pretalab e estar presente em outras regiões do país, incentivando a aproximação das mulheres negras com a tecnologia. Além disso, a Bahia se destaca há algum tempo como um pólo de inovação tecnológico no país, sendo – segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) – o primeiro estado nordestino no ranking que reúne maior volume de investimentos no setor, com US$ 11,7 milhões”, acrescenta.