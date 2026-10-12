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Das ruas para as telas: como ‘ser’ criança mudou nos últimos anos

Da TV Globinho às horas no celular, a infância mudou e famílias tentam equilibrar rotina de tecnologia com as brincadeiras

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Das ruas para as telas: como ‘ser’ criança mudou nos últimos anos
Das ruas para as telas: como ‘ser’ criança mudou nos últimos anos Crédito: Divulgação

Quem cresceu nos anos 1990 e 2000 provavelmente guarda na memória as brincadeiras na rua, os encontros com os amigos e a expectativa de assistir aos desenhos favoritos na TV Globinho. Hoje, a diversão ganhou novas formas: celulares, tablets e jogos eletrônicos fazem parte da rotina de crianças e adolescentes, transformando a maneira como brincam, aprendem e se relacionam. Neste 12 de outubro, Dia das Crianças, a mudança de hábitos convida a uma reflexão: como preservar as experiências da infância em um mundo cada vez mais conectado?

Para Tatiane Chagas, especialista em Neurodesenvolvimento Infantil e Neurociência da Aprendizagem e CEO da Clínica Estímulos, o uso excessivo de telas pode reduzir oportunidades importantes para o desenvolvimento infantil, especialmente quando substitui atividades que envolvem movimento e interação.

“Antigamente, nós tínhamos atividades e brincadeiras corporais. Nós usávamos muito mais o nosso corpo”, explica. Segundo ela, a diminuição dessas experiências pode afetar habilidades motoras, enquanto o consumo constante de conteúdos curtos também exige atenção pelos possíveis impactos na concentração, na aprendizagem e no pensamento crítico.

Opções de presente para o Dia das Crianças

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PBKids do Shopping Paralela bicicleta em 10x de R$ 34,99 por Divulgação
Fantasia Homem-Aranha Pernambucanas R$ 79,99 - Shopping Center Lapa por Divulgação
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Loja Só Utilidades Squichy R$59,99 - Shopping Bela Vista por Divulgação
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Loja PBKids Scooter elétrico R$899,91 - Shopping Bela Vista por Divulgação

Uma infância com menos liberdade

Se antes bastava chamar os vizinhos para organizar uma partida de futebol ou brincar de esconde-esconde, hoje a realidade de muitas famílias é diferente. Além da presença dos dispositivos eletrônicos, a preocupação com a violência nas grandes cidades restringe a liberdade dos pequenos e torna mais difícil reproduzir experiências comuns às gerações anteriores.

O vendedor atacadista Danilo Moura, de 40 anos, cresceu em Ibirataia, no interior da Bahia, e lembra com carinho da liberdade que tinha para estar com os amigos.

“Isso me dava liberdade de estar com os meus colegas com maior frequência, sem grandes preocupações, principalmente no quesito violência, e todos se conheciam”, recorda.

Pai de Dulce Maria, de quatro anos, ele conta que não consegue imaginar a filha vivendo a mesma rotina em Salvador. “Para preservar a integridade dela, infelizmente, a gente não consegue ter essa liberdade”, lamenta.

Diante dessa realidade, a família busca outras formas de preservar a infância da menina. O acesso ao celular é limitado aos fins de semana, por uma a duas horas, enquanto os dias de semana são reservados para outras atividades. Brinquedos educativos e livros coloridos ajudam a estimular a criatividade e o interesse pela leitura.

O exemplo também educa

Encontrar o equilíbrio entre o mundo digital e as experiências fora dele começa dentro de casa. Para Tatiane Chagas, não basta limitar o acesso das crianças às telas se os próprios adultos permanecem conectados o tempo inteiro.

“Tem que existir a autoconsciência, porque a maioria das famílias está o tempo inteiro no celular também. [...] Como é que vai ser diferente com a criança?”, questiona.

A jornalista Juana Sousa também acompanha de perto essas transformações. Na infância, sua diversão passava pela televisão, com programas como Castelo Rá-Tim-Bum e Sandy & Junior, além dos jogos de computador que dispensavam internet.

Hoje, como madrinha de Maria Fernanda, de 15 anos, ela observa uma relação diferente com a tecnologia. Embora o celular esteja bastante presente na rotina da adolescente, Juana destaca que a afilhada também consegue se desconectar para assistir a filmes, realizar outras atividades e dar atenção aos animais da família.

Mais do que controlar o que a jovem consome, a jornalista procura participar da formação de suas referências e compartilhar experiências que vão além das telas.

“Minha relação com Nanda é de madrinha e afilhada, mas é quase de uma irmã mais velha. Eu quero que o mundo seja bom para ela. [...] Eu me preocupo muito com as referências que ela tem, com as coisas que ela vê, com as coisas que ela vive”, conta.

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Exército leva serviços e atividades de lazer para o Parque da Cidade por Divulgação/6ªRM
Exército leva serviços e atividades de lazer para o Parque da Cidade por Divulgação/6ªRM
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Brincar continua sendo essencial

A importância de uma rotina que inclua movimento e brincadeiras também aparece nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para crianças de três a quatro anos, a orientação é praticar pelo menos 180 minutos diários de atividades que envolvam movimento, incluindo uma hora de intensidade moderada a vigorosa. Entre cinco e 17 anos, a recomendação é de, no mínimo, 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa.

Na família de Maria Fernanda, o incentivo começou cedo. A adolescente já praticou balé, dança, natação, capoeira e ginástica rítmica. Juana também procura apresentar à afilhada livros, filmes, séries e experiências esportivas, participando ativamente de seu crescimento.

“Já viu aquele ditado africano que é preciso de uma aldeia para criar uma criança? É isso. [...] Eu também fico orgulhosa porque tô ajudando a construir isso nela”, afirma.

Dulce Maria, Danilo e Soêmia
Dulce Maria, Danilo e Soêmia Crédito: Acervo Pessoal

Para Tatiane Chagas, a tecnologia não precisa ser vista como inimiga da infância. O desafio está em evitar que o celular se torne a principal forma de entretenimento ou de distração, deixando em segundo plano as experiências fundamentais para o desenvolvimento.

“A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Eu não sou contra o digital, pelo contrário, mas nós temos que saber até onde a gente pode ir”, destaca.

Entre as lembranças das brincadeiras de rua e as possibilidades do universo digital, a infância de hoje se constrói em um cenário diferente, mas algumas necessidades permanecem: brincar, descobrir, movimentar o corpo e criar vínculos. Mais do que escolher entre o passado e o presente, o desafio das famílias é ajudar crianças e adolescentes a aproveitar o melhor dos dois mundos, sem deixar que as telas ocupem o lugar das experiências que fazem parte de crescer.

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