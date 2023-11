De cerveja a computadores: Black Friday oferece descontos acima de 60%

Black Friday acontece nesta sexta-feira (24). Crédito: Arquivo/CORREIO

A Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (24), não recebe o nome estrangeiro por acaso. A data surgiu nos Estados Unidos, onde é comemorada após a celebração do Dia de Ação de Graças. Fato é que a data caiu no gosto dos consumidores e varejistas brasileiros, que oferecem promoções de até 63% em diversos segmentos de produtos.



As vendas durante a última semana de novembro, quando a Black Friday historicamente acontece, só não supera outras duas grandes datas para o comércio: Natal e Dia das Mães. Mesmo assim, é nesse período que os comerciantes apostam em promoções e garantem as vendas antecipadas de final de ano.

“É uma data de extrema relevância para o comércio porque as vendas aumentam em um período curto, se comparado com o Natal. Desde o início do mês as lojas já começam a realizar promoções, mas é na semana da Black Friday que o mercado fica mais aquecido”, analisa Juliana Brandão, que é gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

Pensando nos clientes que buscam promoções, o shopping lançou uma ação inédita, que consiste em uma pesquisa de preços à distância. Ao enviar uma mensagem via WhatsApp (3038-8500) solicitando um determinado produto, uma equipe especializada fará a busca de preços e enviará para o consumidor. O serviço estará disponível até domingo (26).

Juliana Brandão lembra ainda que existem consumidores que economizam para aproveitar as condições especiais durante o período. É o caso da autônoma Maria das Graças Costa, 39, que pretende enfrentar a lotação tradicional dos shoppings na sexta-feira para garantir boas ofertas. “Eu vou me mudar em janeiro e, por isso, estou em busca de utensílios para a nova casa. Nas últimas semanas não comprei nada para guardar dinheiro para esse final de semana”, comenta.

Apesar de o motivo para a ida às compras este ano ser novo, Maria já tem o costume de conferir as ofertas em novembro. “Ano passado eu consegui um desconto de 20% em um notebook, mas eu sempre pesquiso antes os preços para não cair em golpe”, fala. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) realizou duas fases da Operação Black Friday 2023, que tem o objetivo de fiscalizar as promoções.

“Os agentes do Procon-BA verificam a precificação, exibição dos preços nos produtos de forma ostensiva, disponibilidade da versão impressa do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos e cumprimento da oferta anunciada”, pontua a superintendência. Lojas de departamentos, cosméticos, calçados, eletrodomésticos e comércio de fora foram alvo da ação.

Em caso de fraude durante a Black Friday, os estabelecimentos podem receber punições, como explica o advogado Paulo André Mettig, especialista em Direito do Consumidor. “Se for constatada a existência de fraude ou propaganda enganosa, as empresas receberão sanções que variam entre aplicação de multa, cassação de licença, interdição parcial ou total do estabelecimento, suspensão de atividade”, diz. As empresas também podem ser obrigadas, pela Justiça, a cumprirem a oferta prometida.

Confira algumas ofertas da Black Friday

O que: Notebook Dell G15 Gamer

Quanto: De R$5.200 por R$4.700

Onde: InfoStore Computadores



O que: Promoções Relâmpago em bebidas alcoólicas

Quanto: Desconto de até 30% em cervejas artesanais e 51% em bebidas destiladas

Onde: Aplicativo Zé Delivery



O que: Ventilador de Teto Ventisol Fênix

Quanto: De R$499 por R$299

Onde: Magazine Luiza



O que: Tapete Felpudo Cronos

Quanto: De R$329,90 por R$119,90

Onde: Lojas Americanas



O que: Vinho Branco Argentino Mosquita Muerta Blend

Quanto: De R$138 por R$89,90

Onde: RedeMix



O que: Máscara de tratamento Match SOS Cauterização

Quanto: De R$68,90 por R$47,90

Onde: Boticário



O que: Echo com Alexa (4º Geração)

Quanto: De R$749 por R$494,10

Onde: Amazon



O que: Desconto em camarote no Carnaval Salvador 2024

Quanto: O folião que comprar 3 acessos masculinos e/ou femininos ganha 15% de desconto, e aquele que adquirir 4 acessos, ganha 20% de desconto

Onde: Camarote Club



O que: Smartphone Motorola Moto G53

Quanto: De R$1.499 por R$899

Onde: Casas Bahia