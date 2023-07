De Marcha para Jesus a show de samba: trânsito de Salvador é alterado no final de semana

Barreiras da Transalvador. Crédito: Bruno Concha/Secom

Com vários eventos neste sábado (22) e no domingo (23), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) alterou o trânsito no Centro, Barra, Mussurunga, Parque de Exposições e entre as avenidas Carybé e Tancredo Neves.

Marcha para Jesus

O trânsito será completamente interditado no sábado na Av. Oceânica, no trecho entre a Av. Milton Santos e o Largo do Farol da Barra, das 12h à 0h.

Os veículos que circulam no sentido da Barra para Ondina têm como opção seguir pela Av. Sete de Setembro, passar pelas ruas Afonso Celso e Miguel Burnier, chegar na Av. Centenário, de onde podem acessar a Av. Milton Santos, passando pela Garibaldi.

Os condutores no sentido contrário, de Ondina para Barra, podem seguir pela Av. Milton Santos, entrar na Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, passar pela Rua Professor Sabino Silva, de onde chegam na Av. Centenário.

Haverá instalações de barreiras nos seguintes pontos:

Barreiras Fixas (BF), das 10h à 0h

BF 1 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro – Rua N (retorno)

BF 2 - Largo do Camarão / Av. Oceânica

BF 3 - Rua José Sátiro de Oliveira / Av. Oceânica

BF 4 - Rua Carlos Chiachio / Av. Oceânica

BF 5 - Rua Dr. Arthur Neiva / Av. Oceânica

BF 6 - Rua Leoni Ramos / Av. Oceânica

BF 7 - Rua Professor Fernando Luz / Av. Oceânica

BF 8 - Rua Francisco Otaviano / Av. Oceânica

Barreiras Móveis (BM), das 12h à 0h

BM 1 - Av. Oceânica / Av. Milton Santos (Desvio de tráfego para a Rua Doutor Oswaldo Ribeiro)

BM 2 - Rua Professor Sabino Silva / Av. Oceânica (Largo do Camarão)

BM 3 - Av. Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira

BM 4 - Av. Centenário (ultimo retorno Shopping Barra)

BM 5 - Rua Miguel Burnier / Rua Airosa Galvão

BM 6 - Largo do Farol da Barra / Rua Afonso Celso

Jogo na Arena Fonte Nova

Para o jogo entre que acontecerá às 18h30 do sábado na Arena Fonte Nova, haverá barreiras de trânsito na Ladeira da Fonte das Pedras e na alça da Av. Bonocô, sentido Dique do Tororó.

A Transalvador vai disponibilizar áreas para estacionamento Zona Azul nas vias que ficam no entorno da Arena Fonte Nova. Nesses espaços os condutores poderão estacionar os veículos pagando a tarifa especial para grandes eventos no valor de R$20. A ativação do crédito pode ser feita a partir das 16h30 pelos aplicativos Zona Azul Digital ou com os operadores nos locais.

Rua Santa Clara - Convento Do Desterro, ao Lado Do Canteiro Central – Ambos os lados

Av. Vasco da Gama - Bolsão Da Alça Bonocô - Sentido Dique lado direito

Av. Vasco da Gama - Bolsão Da Alça Bonocô - Sentido Dique lado esquerdo

Rua Djalma Dutra - Sete Portas - Ambos os lados

Rua Professora Anfrísia Santiago - Antiga Telebahia, Nazaré – Ambos os lados

Rua Professor Hugo Baltazar Da Silveira - Descida do Dique lado esquerdo (zona azul)

Av. Mario Leal Ferreira - Bolsão Codesal

Av. Mario Leal Ferreira - Sentido Arena - Bolsão do metrô

Travessa Marquês de Barbacena - Vale de Nazaré (Ladeira do Sesc) lado esquerdo

Av. Pres. Castelo Branco -Vale do Nazaré sentido Aquidabã lado esquerdo

Av. Pres. Castelo Branco - Vale do Nazaré sentido Bonocô lado esquerdo

Av. Pres. Costa e Silva - Dique lado direito sentido Lapa, a partir do semáforo do portão da Arena Fonte Nova

Meia Maratona

O trânsito sofrerá alterações em diversos pontos entre as avenidas Carybé e Tancredo Neves no domingo, das 5h às 9h. A primeira interdição será Av. Caribé, sentido Rodoviária, no trecho entre o acesso ao Viaduto Dois de Julho e o Viaduto Stella Maris.

Já no trecho partir do Viaduto Stella Maris o fluxo será bloqueado apenas em duas faixas à esquerda, ou seja, haverá compartilhamento com fluxo de veículos.

Neste caso, o organizador do evento coloca grades para garantir a separação com segurança. Neste ponto do trajeto, o trânsito será desviado na Av. Carybé (no acesso ao Viaduto Dois de Julho) para Av. São Cristóvão.

Na Av. Paralela, o trânsito será afetado no sentido Rodoviária. Duas faixas da esquerda serão segregadas por grades entre o Viaduto Min. Mário Andreazza até o acesso a via marginal após o Viaduto de Narandiba.

O trecho compreendido entre o acesso a via marginal após o Viaduto de Narandiba e a Rua Thomaz Gonzaga será bloqueado. E haverá interdição de duas faixas à esquerda no trecho compreendido entre a Rua Thomaz Gonzaga e o Viaduto Nélson Dahia. Por isso, o trânsito será desviado para a via marginal após o Viaduto de Narandiba.

Entre 5h e 9h haverá interdições nas seguintes vias:

Marginal da Av. Tancredo Neves (trecho compreendido entre a Copyart e a Rua Frederico Simões);

Rua Alceu Amoroso Lima;

Rua Cel. Almerindo Rehem;

Rua Frederico Simões;

Rua Alberto Neves;

Alameda Salvador (via que margeia o Salvador Shopping);

Túnel Complexo Viário Tatti Moreno;

Av. Prof. Magalhães Neto (trecho entre Av. Tancredo Neves e o retorno em frente ao Gbarbosa).

Barreiras Móveis (BM) nos seguintes pontos a partir das 5h:

BM 1 - Av. Carybé, sentido rodoviária (no acesso ao Viaduto Dois de Julho)

BM 2 - Av. Ten. Frederico Gustavo dos Santos / Tv. Santos Dumont — desvio do tráfego de veículos para Av. Santos Dumont

BM 3 - Av. São Cristóvão / Av. Carybé

BM 4 - Rua Marcos Freire x Final do Viaduto Nelson Dahia

BM 5 - Av. Tancredo Neves (acesso Alameda Salvador (Atacadão - antigo MAKRO)

BM 6 - Av. Tancredo Neves (Via principal) / Mergulho Tatti Moreno (não bloquear com prisma)

BM 7 - Av. Tancredo Neves, sentido Rodoviária (parte Alta e parte baixa, nos mergulhos de acesso ao Salvador Shopping) – Desvio do tráfego para Rodoviária

Show no Parque de Exposições

A Transalvador vai montar uma operação especial para o show de samba que acontece no domingo no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Da abertura dos portões, às 11h, ao término do evento, por volta das 2h, os agentes de trânsito vão atuar a fim de garantir a fluidez do tráfego de veículos na região.

O órgão de trânsito vai disponibilizar cerca de 150 vagas da Zona Azul na entrada do parque ao preço especial de evento de R$ 20. A ativação do crédito pode ser feita pelos aplicativos Zona Azul Digital ou com os operadores. O local estará com a sinalização específica para informar os motoristas.

O acesso principal do show será pela entrada do parque, na Av. Paralela, mas o acesso aos camarotes ocorrerá pela Av. Dorival Caymmi.

Parada da Diversidade em Mussurunga