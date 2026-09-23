MAIS TRANSPARÊNCIA

De olho nas urnas: OAB-BA vai fiscalizar votação com advogados em mesas eleitorais

Entidade poderá acompanhar procedimentos nas mesas eleitorais, formular protestos e apresentar impugnações

Bruno Wendel

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

OAB-BA vai fiscalizar as eleições 2026 Crédito: OAB-BA

Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) poderão acompanhar de perto a votação nas eleições deste ano. A entidade atuará na fiscalização do processo eleitoral, com a indicação de até duas advogadas ou dois advogados para acompanhar os procedimentos em cada mesa receptora de votos, conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

OAB-BA vai fiscalizar as eleições de 2026 1 de 11

No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, os representantes da OAB-BA poderão fiscalizar a votação, formular protestos e apresentar impugnações, inclusive relacionadas à identidade de eleitoras e eleitores, respeitando as normas da Justiça Eleitoral e o andamento regular dos trabalhos. “A OAB é legalmente reconhecida como uma das entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral brasileiro. Amparada pela Lei nº 9.504/1997 e por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a seccional atuará localmente para garantir a transparência do pleito”, explicou a presidenta da OAB-BA, Daniela Borges.