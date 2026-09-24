ECONOMIA

De papelaria a armarinho: pequenos comércios da Bahia viram Agências Shopee

Rede cresceu mais de 190% no estado e oferece serviços de envio, devolução e retirada de encomendas

Thais Borges

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:29

De papelaria a armarinho: pequenos comércios da Bahia viram Agências Shopee Crédito: Divulgação

O número de Agências Shopee na Bahia cresceu 190% este ano em comparação com o mesmo período de 2025. O estado conta agora com mais de 100 pontos de apoio logístico em funcionamento, instalados em estabelecimentos comerciais locais. Em todo o Brasil, a empresa ultrapassou a marca de cinco mil Agências, o que representa um crescimento superior a 60% na rede nacional.

Presentes em mais de 1.200 cidades brasileiras, as Agências Shopee funcionam em estabelecimentos comerciais de bairro, como papelarias, mercearias e armarinhos, que passam a atuar também como parceiros da operação logística da plataforma. Mais de 85% desses pontos são administrados por micro e pequenos empreendedores.

Plataformas de marketplace disponíveis no Brasil 1 de 5

O modelo transforma os comércios em pontos de apoio ao longo da jornada de compra. Os estabelecimentos podem centralizar o envio de pacotes por vendedores locais, receber devoluções de produtos e disponibilizar a retirada de encomendas pelos consumidores. A ampliação dos serviços também contribui para aumentar o fluxo de pessoas nos estabelecimentos, além de estimular o faturamento, a geração de empregos e a conquista de novos clientes.

Segundo levantamento da plataforma, mais de 40% das Agências precisaram contratar uma ou duas pessoas para atender ao volume diário de operações. Além disso, 75% dos estabelecimentos já contam com equipes dedicadas exclusivamente às atividades relacionadas à Shopee.

A integração dos pequenos comércios à infraestrutura logística da Shopee conecta o desenvolvimento regional à operação de entregas da empresa em todo o país. Com mais de 5 mil Agências em diferentes regiões, a companhia amplia a capilaridade da sua rede e busca otimizar o fluxo de encomendas de ponta a ponta, contribuindo para agilizar a chegada dos produtos aos consumidores.

Na Bahia, as mais de 100 Agências se somam ao centro de distribuição e aos 13 hubs logísticos já existentes no estado.

"As Agências Shopee mostram como o e-commerce e o comércio físico local podem crescer juntos. Apoiar o comerciante de bairro para que ele diversifique suas fontes de receita, atraia novos clientes e gere empregos na própria comunidade faz parte do nosso compromisso de contribuir para o fortalecimento da economia local", diz o diretor de Logística da Shopee, Tiago Freddi.

As mais de 5 mil Agências Shopee estão distribuídas por mais de 1.200 cidades brasileiras. A empresa prevê ainda a expansão da rede com mais de mil novos pontos até o fim de 2026.

A estrutura está integrada a uma rede logística composta por:

26 centros de distribuição, sendo 21 no modelo cross-docking e cinco no formato fulfillment;

Mais de 200 hubs logísticos espalhados pelo território nacional;